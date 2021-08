Hockey prato, Olimpiadi Tokyo: disputati i primi due quarti del tabellone femminile, vincono Argentina ed India (Di lunedì 2 agosto 2021) Entra nelle fasi decisive il torneo di Hockey su prato a livello femminile alle Olimpiadi di Tokyo. È scattata oggi, infatti, la fase ad eliminazione diretta con i quarti di finale. I primi due si sono disputati nella nottata italiana (mattinata giapponese). Nel primo subito un risultato non del tutto inatteso. Ci si aspettava molto più equilibrio nella sfida tra Argentina e Germania, invece Las Leonas hanno dominato in lungo e in largo imponendosi con il risultato di 3-0. A segno per le sudamericane Agustina Albertarrio e Maria Victoria ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) Entra nelle fasi decisive il torneo disua livelloalledi. È scattata oggi, infatti, la fase ad eliminazione diretta con idi finale. Idue si sononella nottata italiana (mattinata giapponese). Nel primo subito un risultato non del tutto inatteso. Ci si aspettava molto più equilibrio nella sfida trae Germania, invece Las Leonas hanno dominato in lungo e in largo imponendosi con il risultato di 3-0. A segno per le sudamericane Agustina Albertarrio e Maria Victoria ...

Advertising

vitapinerolese : Hockey Prato. Alberto Ughetto dell’SKF HP Valchisone al raduno della Nazionale - aanthl : @GiovaQuez Santa miseria potevamo presentarci anche nell'Hockey su prato e avremmo dominato - ale_smerieri : @piercamillo In India gli sport più praticati sono il cricket, l’hockey su prato (in cui hanno vinto 11 medaglie su… - sowmyasofia : Hockey su prato maschile: risultati quarti di finale - Cheteloridicoa1 : @danieladeliart Anche nei 100mt e salto in alto? Stupendo. Aspettiamo l'Hockey su prato, lì partiamo favoriti. -