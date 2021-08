Higuain si commuove in conferenza stampa | “mamma ci guarda da lassù” VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 2 agosto 2021) Il riscatto dell‘Inter Miami e di Gonzalo. La squadra non sta disputando una buona stagione, ma l’ultima prestazione è incoraggiante in vista delle prossime partite. Sono arrivati tre punti importantissimi contro il Club de Foot Montreal, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-1. Vantaggio della squadra ospite con il gol messo a segno da Joaquin Torres, nella ripresa si è scatenato: il Pipita ha messo a segno una doppietta, il primo gol su calcio di rigore. L’Inter Miami sale a quota 12 punti in classifica e nel prossimo match incontrerà l’Orlando City.è stato nominato l’uomo del match e al termine della ...