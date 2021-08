Highlights ciclismo su pista inseguimento | Ganna trascina l’Italia con il record nazionale | Tokyo 2020 VIDEO

(Di lunedì 2 agosto 2021)continua a sognare ai Giochi Olimpici di. Nella prima giornata delsula formazione azzurra composta da Filippo, Francesco Lamon, Simone Consonni e Jonathan Milan fa registrare il secondo miglior tempo alle spalle della Danimarca e domani sfiderà la Nuova Zelanda per giocarsi un posto sul podio., inoltre, realizza il nuovoitaliano sulla distanza. Ecco glidella prova del quartetto azzurro. SportFace.

Advertising

sportface2016 : Highlights ciclismo su pista inseguimento: Ganna trascina l'Italia con il record italiano, #Tokyo2020 - lado_mx : #Video Ciclismo Tokyo 2020 | Ciclismo de Ruta Varonil | Highlights: - lado_mx : #Video Ciclismo de Ruta Varonil Tokyo 2020: Primoz Roglic le da el oro a Eslovenia | Highlights: - sportface2016 : #Tokyo2020 #Ciclismo, gli highlights della cronometro maschile con il quinto posto di Filippo #Ganna - darioscarsato : CICLISMO SU STRADA | Day 2 - Highlights | Giochi olimpici - Tokyo 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights ciclismo

Sportface.it

Il video con glidella prova a cronometro maschile di Filippo Ganna , valida per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Grande gara dell'azzurro, che ha lottato fino alla fine per la medaglia ma che ha chiuso al ...Il live delle imprese sportive, ma anche gli, le interviste, i commenti sulle gare - trasmesse su Rai2, rete olimpica di Viale Mazzini,...6% ed il 23,6% con la scherma, il 16,2% col, ...VIDEO - Highlights ciclismo su pista inseguimento: Ganna trascina l'Italia con il record italiano. Rivivi la gara degli azzurri ...L'Italia dell'inseguimento femminile stampa il quarto tempo nelle qualificazioni delle Olimpiadi di Tokyo 2021 e domani si giocherà l'accesso alla finale per l'oro. Letizia Paternoster, Elisa Balsamo, ...