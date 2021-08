Halo Infinite, il mese di lancio trapelato da una pubblicità sulle ciambelle? (Di lunedì 2 agosto 2021) Per celebrare i 20 anni di Master Chief, Microsoft ha collaborato con le ciambelle Krispy Kreme: il fornitore ha creato una ciambella Halo Infinite in edizione limitata con sopra una glassa blu ed il casco di Master Chief. Questa ciambella sarà disponibile tra il 30 luglio ed il 30 settembre ma a quanto pare solo in Brasile. Ad ogni modo la ciambella è solo la punta dell'iceberg dato che alcuni fan hanno scoperto che la pubblicità avrebbe svelato il mese di lancio di Halo Infinite che, ricordiamo, non ha ancora una data di uscita. Il tweet di Xbox Mexico, ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 2 agosto 2021) Per celebrare i 20 anni di Master Chief, Microsoft ha collaborato con leKrispy Kreme: il fornitore ha creato una ciambellain edizione limitata con sopra una glassa blu ed il casco di Master Chief. Questa ciambella sarà disponibile tra il 30 luglio ed il 30 settembre ma a quanto pare solo in Brasile. Ad ogni modo la ciambella è solo la punta dell'iceberg dato che alcuni fan hanno scoperto che laavrebbe svelato ildidiche, ricordiamo, non ha ancora una data di uscita. Il tweet di Xbox Mexico, ...

