“Guerra” a colpi di gossip tra Jennifer Lopez e l’ex Alex Rodriguez: la “mini vacanza” con Ben Affleck che sa di dispetto (Di lunedì 2 agosto 2021) La «Guerra del gossip» tra Jennifer Lopez e Alex Rodriguez a colpi di nuovi amori, mega yatch, paparazzate e post sui social è la vera soap dell’estate. Chi pensava che le doppie nozze saltata in un anno e i presunti tradimenti dell’ex campione di baseball fossero gli ultimi e definitivi colpi di scena, si è dovuto ricredere di fronte alle mosse – a tratti imprevedibili, altre volte studiatissime – dell’ex coppia d’oro americana. Con tanto di contrappassi clamorosi. LA Lopez E Affleck A ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) La «del» tradi nuovi amori, mega yatch, paparazzate e post sui social è la vera soap dell’estate. Chi pensava che le doppie nozze saltata in un anno e i presunti tradimenti delcampione di baseball fossero gli ultimi e definitividi scena, si è dovuto ricredere di fronte alle mosse – a tratti imprevedibili, altre volte studiatissime – delcoppia d’oro americana. Con tanto di contrappassi clamorosi. LAA ...

Advertising

funkyoulow : Reagire Come hanno reagito prima di noi e come reagiamo ai colpi inferti a questo paese Dal’unità d’Italia al fasc… - CostanzaSpocci : RT @radio3mondo: Oggi gli atleti cinesi in gara con gli USA, ieri Guerra Fredda a colpi di boicottaggi. E poi milioni a rischio sfratto, so… - redazionetvsoap : Ormai è una guerra senza esclusione di colpi! #UnaVita #Anticipazioni - Carmela_oltre : RT @radio3mondo: Oggi gli atleti cinesi in gara con gli USA, ieri Guerra Fredda a colpi di boicottaggi. E poi milioni a rischio sfratto, so… - radio3mondo : Oggi gli atleti cinesi in gara con gli USA, ieri Guerra Fredda a colpi di boicottaggi. E poi milioni a rischio sfra… -