Guardare 17 stagioni di Grey’s Anatomy ed essere pagati per farlo: l’offerta di lavoro per fan del medical drama (Di lunedì 2 agosto 2021) Vedere o rivedere 17 stagioni di Grey’s Anatomy potrebbe richiedere molte settimane o mesi, considerato che il medical drama di ABC è il più longevo di tutti i tempi e oscilla da un minimo di 9 (la prima) a un massimo di 27 episodi (la seconda) a stagione. Qualcuno però potrebbe essere invogliato a fare un re-watch non solo per passione, ma per lavoro. Un’azienda americana sta cercando qualcuno che faccia proprio questo e offre una remunerazione in denaro, insieme ad altri premi, per chi riuscirà a portare a termine il compito. La società NiceRx è alla ricerca di un ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 2 agosto 2021) Vedere o rivedere 17dipotrebbe richiedere molte settimane o mesi, considerato che ildi ABC è il più longevo di tutti i tempi e oscilla da un minimo di 9 (la prima) a un massimo di 27 episodi (la seconda) a stagione. Qualcuno però potrebbeinvogliato a fare un re-watch non solo per passione, ma per. Un’azienda americana sta cercando qualcuno che faccia proprio questo e offre una remunerazione in denaro, insieme ad altri premi, per chi riuscirà a portare a termine il compito. La società NiceRx è alla ricerca di un ...

