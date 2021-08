Green pass sui trasporti a fine agosto e tamponi scontati (Di lunedì 2 agosto 2021) . Cosa bisogna sapere. Tra pochi giorni, venerdì 6 agosto, entrerà in vigore il Green pass obbligatorio nei bar e ristoranti al chiuso, nei cinema, musei, teatri, palestre, piscine, centri termali e benessere e per partecipare a fiere, congressi, eventi culturali e sportivi. Come stabilito dal L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 2 agosto 2021) . Cosa bisogna sapere. Tra pochi giorni, venerdì 6, entrerà in vigore ilobbligatorio nei bar e ristoranti al chiuso, nei cinema, musei, teatri, palestre, piscine, centri termali e benessere e per partecipare a fiere, congressi, eventi culturali e sportivi. Come stabilito dal L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Coronavirus, Boris Johnson ha deciso: nel Regno Unito terza dose di vaccino in autunno

Green pass: settimana decisiva per trasporti e scuola Il Green pass torna sul tavolo del governo. Dopo il primo via libera, che andrà in scena il prossimo 6 agosto, l'esecutivo Draghi si prepara a varare un nuovo decreto per fissare i termini di utilizzo ...

Green pass, dagli alberghi ai trasporti: cosa potrebbe cambiare in vista del Cdm Il Sole 24 ORE Giustizia, green pass, Mps-Unicredit e migranti: i nodi politici nella settimana del semestre bianco Da martedì 3 agosto il presidente della Repubblica non potrà sciogliere le Camere e indire nuove elezioni: il timore è che senza più il rischio delle urne, i veti incrociati possano moltiplicarsi e po ...

