Green pass Italia, Salvini: “Estenderlo? Ne riparliamo a fine agosto” (Di lunedì 2 agosto 2021) “Se la situazione peggiorerà tra qualche settimana o a settembre ne trarremo le conseguenze, ne riparliamo a fine agosto”. Lo ha detto a Sky TG24 il leader della Lega Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sulla possibile estensione dell’uso del Green pass. “Con Draghi – ha spiegato – la settimana scorsa parlai del fatto che occorre guardare i numeri. Guardiamo i numeri: le terapie intensive sono libere nel 97% dei casi, quindi qualora la situazione peggiorasse bisognerebbe sicuramente correre ai ripari, però incidere sulla vita di 30 milioni di Italiani il 2 di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 2 agosto 2021) “Se la situazione peggiorerà tra qualche settimana o a settembre ne trarremo le conseguenze, ne”. Lo ha detto a Sky TG24 il leader della Lega Matteo, rispondendo a una domanda sulla possibile estensione dell’uso del. “Con Draghi – ha spiegato – la settimana scorsa parlai del fatto che occorre guardare i numeri. Guardiamo i numeri: le terapie intensive sono libere nel 97% dei casi, quindi qualora la situazione peggiorasse bisognerebbe sicuramente correre ai ripari, però incidere sulla vita di 30 milioni dini il 2 di ...

