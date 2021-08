Green Pass, il nuovo decreto: novità in arrivo su scuola, costo dei tamponi e trasporti (Di lunedì 2 agosto 2021) Manca meno di una settimana e il Green Pass, quel documento che di fatto consentirà di ‘partecipare’ alla vita sociale, entrerà in vigore. Per accedere a tutti i luoghi chiusi, dai ristoranti ai musei, dai parchi divertimento a quelli tematici, dai centri benessere alle sale scommesse, servirà presentare il certificato verde, che ha l’obiettivo di attestare la completa vaccinazione, la negatività con un tampone valido per 48 ore o di essere guariti dal Covid entro 6 mesi. Un lasciaPassare che ha scatenato non poche polemiche e proteste in piazza perché c’è chi, addirittura, parla di dittatura sanitaria. Ma se da una parte il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 2 agosto 2021) Manca meno di una settimana e il, quel documento che di fatto consentirà di ‘partecipare’ alla vita sociale, entrerà in vigore. Per accedere a tutti i luoghi chiusi, dai ristoranti ai musei, dai parchi divertimento a quelli tematici, dai centri benessere alle sale scommesse, servirà presentare il certificato verde, che ha l’obiettivo di attestare la completa vaccinazione, la negatività con un tampone valido per 48 ore o di essere guariti dal Covid entro 6 mesi. Un lasciaare che ha scatenato non poche polemiche e proteste in piazza perché c’è chi, addirittura, parla di dittatura sanitaria. Ma se da una parte il ...

