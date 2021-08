Green pass, domani Cdm. Ipotesi certificato anche per i docenti. Tutte le novità in arrivo (Di lunedì 2 agosto 2021) Nel decreto che dovrebbe essere approvato giovedì scatterà l’obbligo del certificato verde per i trasporti a lunga percorrenza (aerei, treni e traghetti) Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 2 agosto 2021) Nel decreto che dovrebbe essere approvato giovedì scatterà l’obbligo delverde per i trasporti a lunga percorrenza (aerei, treni e traghetti)

borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : Sarebbe bello non essere soli in questa battaglia. Faremo il possibile. 916 emendamenti per boicottare il Green p… - CarloCalenda : Sarà la dittatura sanitaria che prelude a quella sociale, morale e politica, ma qui a Vienna non ti servono neanche… - PanettaRosita : @CuocoFiorellino Mannaggia io niente green pass - frant42 : RT @borghi_claudio: La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiarato i… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green pass, giovedì cabina di regia alle 11:30 e Cdm alle 16 E' in calendario giovedì alle 11:30 la cabina di regia in vista delle nuove misure sul green pass per scuola e trasporti. Lo si apprende da fonti di governo, secondo cui il premier Mario Draghi incontrerà i ministri e gli esperti per stabilire le regole. Alle 16 il Consiglio dei ...

Green Pass e piano scuola. Il governo chiamato a decidere: domani cabina di regia e Consiglio dei ministri Rush finale per le norme sul green pass e il piano scuola . Domani sono in programma alle 11.30 la cabina di regia del premier Mario Draghi con i ministri e gli esperti in vista delle nuove misure sul Green pass per scuola e ...

Green pass: chi è esente in Italia. Età bambini e caos non vaccinabili QUOTIDIANO NAZIONALE Green pass, governo alla stretta finale Il governo alla stretta finale su Green pass, e misure per prevenire i rischi connessi ad una possibile recrudescenza della pandemia da Covid-19, anche nella prospettiva della ripresa dell’anno scolas ...

Green pass anche per gli Scavi di Pompei: sul sito informazioni per i visitatori Anche al parco archeologico di Pompei a partire da venerdi’ 6 agosto i visitatori potranno accedere ”solo previa esibizione della certificazione verde covid/ green pass, in accordo al decreto legge nu ...

