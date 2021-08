Green pass, dai trasporti al piano scuola a settembre: cosa potrebbe cambiare dopo il 6 agosto (Di lunedì 2 agosto 2021) Il Green pass solo per aerei, navi e treni a lunga percorrenza. Escluso, invece, il trasporto locale come autobus, metropolitane e tram. Il decreto dovrebbe arrivare in settimana e si dovrà capire se si deciderà di applicare l’obbligo anche L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 2 agosto 2021) Ilsolo per aerei, navi e treni a lunga percorrenza. Escluso, invece, il trasporto locale come autobus, metropolitane e tram. Il decreto dovrebbe arrivare in settimana e si dovrà capire se si deciderà di applicare l’obbligo anche L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Rinaldi_euro : “Uso distorto e discriminatorio green pass”: Rinaldi presenta interrogazione urgente in Commissione europea - borghi_claudio : Lo spin quotidiano pro green pass del Corriere è rivoltante - borghi_claudio : Per tutti quelli che arrivano portandomi opinioni o dichiarazioni di questo o quel leghista: la posizione del Segre… - stocaxxoxxxxx1 : RT @noitre32: Ma se il Tar ha deciso che tutti i sanitari NON vaccinati possono lavorare (giustamente), la stessa sentenza, vale anche per… - wastetires : RT @wojak0: AHAHAHHAHAHAHAHAH #HIVpass -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Gelmini tenta di non essere divorata dalla Lega: 'Non si vince solo con la destra...' Salvini si è vaccinato e in Consiglio dei ministri la Lega ha votato il decreto sul green pass. Tuttavia non si può negare che sul tema ci siano sensibilità diverse. La Lega è contraria da sempre a ...

Il governo verso il green pass: le misure per scuola e trasporti Tanti i nodi da sciogliere e le incognite da risolvere per l'approvazione del Green Pass: le discussioni più grandi riguardano i luoghi in cui deve essere applicato e la data di avvio. Con buona pace della destra e dei complottasti che hanno sfilato. Per contrastare l'aumento ...

Green pass, dagli alberghi ai trasporti: cosa potrebbe cambiare in vista del Cdm Il Sole 24 ORE Pesaro: Arci Caccia esprime solidarietà al sindaco Ricci minacciato dai “nopass” Nei giorni scorsi la famiglia è stata oggetto di minacce da parte di gruppi di esagitati che hanno assediato la casa.

Salvini: "Parlare del Green Pass ora rovinerebbe solo il turismo" “Guardiamo i numeri: qualora situazione peggiorasse dovremo correre ai ripari. Ma parlare adesso il 2 agosto di green pass vorrebbe dire rovinare il turismo. Lo faremo più avanti, seguendo i dati”. A ...

Salvini si è vaccinato e in Consiglio dei ministri la Lega ha votato il decreto sul. Tuttavia non si può negare che sul tema ci siano sensibilità diverse. La Lega è contraria da sempre a ...Tanti i nodi da sciogliere e le incognite da risolvere per l'approvazione del: le discussioni più grandi riguardano i luoghi in cui deve essere applicato e la data di avvio. Con buona pace della destra e dei complottasti che hanno sfilato. Per contrastare l'aumento ...Nei giorni scorsi la famiglia è stata oggetto di minacce da parte di gruppi di esagitati che hanno assediato la casa.“Guardiamo i numeri: qualora situazione peggiorasse dovremo correre ai ripari. Ma parlare adesso il 2 agosto di green pass vorrebbe dire rovinare il turismo. Lo faremo più avanti, seguendo i dati”. A ...