Green pass, dagli alberghi ai trasporti: cosa potrebbe cambiare in vista del Cdm (Di lunedì 2 agosto 2021) La linea, in vista del decreto che dovrà essere approvato la prossima settimana, sembra essere quella del Green pass solo per navi, aerei e treni a lunga percorrenza. Rimane da decidere la data in cui scatterà l’obbligo Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 2 agosto 2021) La linea, indel decreto che dovrà essere approvato la prossima settimana, sembra essere quella delsolo per navi, aerei e treni a lunga percorrenza. Rimane da decidere la data in cui scatterà l’obbligo

