Green pass | che tormento Conto alla rovescia per gli operatori del turismo | ' Ma fate almeno i tamponi low cost'

Advertising

Rinaldi_euro : “Uso distorto e discriminatorio green pass”: Rinaldi presenta interrogazione urgente in Commissione europea - borghi_claudio : Lo spin quotidiano pro green pass del Corriere è rivoltante - borghi_claudio : Per tutti quelli che arrivano portandomi opinioni o dichiarazioni di questo o quel leghista: la posizione del Segre… - ramses09975976 : RT @realDonadelLuca: NO GREEN PASS - TORINO - 31/07/21 Ho partecipato alla manifestazione in Piazza Castello del 31 Luglio. Questa è la mia… - Santippe2 : RT @ImolaOggi: Sindacato dei militari: 'Green Pass, scelta irrazionale che rischia di compromettere le attività della Difesa' https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Domani la cabina di regia: niente stretta sui convogli regionali. Sulla scuola il governo prende ancora tempo di ALESSANDRO FARRUGGIA Articolo: il testo del decreto in Pdf Articolo Zona gialla, le regole: dai ristoranti alArticolo Zona gialla: le regioni che rischiano di piùC'è, poi, un aspetto che preoccupa il Governo e Bruxelles: la 'prova generale' della digitalizzazione (ossia l'emissione di certificati vaccinali chiamati) sta andando meno bene del ...Interventi mirati sul personale scolastico che a fine agosto non sarà ancora vaccinato, green pass per navi, aerei e treni e misure speciali per il trasporto pubblico. Dopo aver già stabilito (per ...Sarà necessario per il governo limitare i trasporti? “Leggo che il Green Pass verrà esteso ai trasporti a lungo raggio, ma francamente non vedo come sia possibile controllare chi sale sugli autobus in ...