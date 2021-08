Green Pass: a Palazzo Chigi Draghi incontra i sindacati. Si cerca l'accordo per le misure in azienda. Poi nodo scuola (Di lunedì 2 agosto 2021) Entrerà in vigore venerdì prossimo il decreto che estende l'uso del Passaporto vaccinale a buona parte delle attività commerciali. Trasporti, scuola e lavoro saranno i fronti su cui il governo dovrà ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 2 agosto 2021) Entrerà in vigore venerdì prossimo il decreto che estende l'uso delaporto vaccinale a buona parte delle attività commerciali. Trasporti,e lavoro saranno i fronti su cui il governo dovrà ...

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Protesta a Milano, in 10mila al corteo non autorizzato contro il Green Pass Sabato pomeriggio, 31 luglio, un corteo di circa 10.000 persone è sceso in piazza a Milano per protestare contro il Green Pass , che entrerà in vigore questo venerdì. Senza avvisare la Questura, i manifestanti si sono radunati in Piazza Duomo e sono partiti verso le 18, con direzione Piazza della Scala. In quest'...

Attacco hacker alla Regione Lazio: "E' terrorismo". Sequestrati i dati del Ced, salvi i fascicoli sanitari Con il Commissario per l'emergenza, Francesco Figliuolo, si sta inoltre lavorando affinché possa comunque essere rilasciato il green pass a tutti coloro che sono stati vaccinati e non lo hanno ancora ...

Green pass: ministero,attiva funzione recupero dell'Authcode Agenzia ANSA Visite in Rsa 7 giorni su 7 e fino a 45 minuti Visite nelle Residenze sanitarie assistite Rsa per anziani 7 giorni su 7 e per una durata adeguata fino a 45 minuti, tutela della privacy nella richiesta del green pass e ricorso con "cautela" ai tamp ...

I sindacati a Draghi: il Green Pass non sia un'arma per licenziare Sul vaccino c'è un accordo sulla sicurezza sanitaria sottoscritto dalle parti sociali e inserito in un decreto e qualsiasi tentativo di modificarlo necessita ...

