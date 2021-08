Green Pass: a Palazzo Chigi Draghi incontra i sindacati. Si cerca l'accordo per le misure in azienda. Poi nodo scuola (Di lunedì 2 agosto 2021) Entrerà in vigore venerdì prossimo il decreto che estende l'uso del Passaporto vaccinale a buona parte delle attività commerciali. Trasporti, scuola e lavoro saranno i fronti su cui il governo dovrà ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 2 agosto 2021) Entrerà in vigore venerdì prossimo il decreto che estende l'uso delaporto vaccinale a buona parte delle attività commerciali. Trasporti,e lavoro saranno i fronti su cui il governo dovrà ...

Advertising

borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : Sarebbe bello non essere soli in questa battaglia. Faremo il possibile. 916 emendamenti per boicottare il Green p… - CarloCalenda : Sarà la dittatura sanitaria che prelude a quella sociale, morale e politica, ma qui a Vienna non ti servono neanche… - SardusAutocton : RT @gustinicchi: ++ Turismo: Garavaglia, le 5 regole per salvare stagione ++ Esenzione Green pass minorenni,autocertificazione bar-ristoran… - ruisseau : RT @SapereeunDovere: Il green pass potrebbe essere nato già morto sotto il profilo giuridico? -