Gravina in Puglia, incendio Difesa Grande: infarto, morto volontario della protezione civile Mennea: impegno anche a rischio della loro vita (Di lunedì 2 agosto 2021) “L’impegno inarrestabile dei volontari della protezione civile della Puglia sta garantendo, anche a costo della loro vita, l’incolumità dei turisti e dei cittadini pugliesi”, così interviene il consigliere regionale Ruggiero Mennea sul grave incidente accaduto al volontario di Gravina in Puglia colpito da infarto dopo le operazioni di spegnimento degli incendi che hanno interessato la zona ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 2 agosto 2021) “L’inarrestabile dei volontarista garantendo,a costo, l’incolumità dei turisti e dei cittadini pugliesi”, così interviene il consigliere regionale Ruggierosul grave incidente accaduto aldiincolpito dadopo le operazioni di spegnimento degli incendi che hanno interessato la zona ...

