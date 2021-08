Grandine grossa «come palle da tennis»: il maltempo flagella Pordenone (Di lunedì 2 agosto 2021) "Chicchi" di Grandine grosse come bocce: la Destra Tagliamento si risveglia con i danni per il maltempo. Non erano ancora le 6 quando sul Pordenonese si è scaricata una... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 2 agosto 2021) "Chicchi" digrossebocce: la Destra Tagliamento si risveglia con i danni per il. Non erano ancora le 6 quando sulse si è scaricata una...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Grandine grossa come noci: devastazione di campi e raccolti - Gazzettino : Grandine grossa come noci: devastazione di campi e raccolti - PaoloFicarra : Maltempo, brusco risveglio in Fvg: «Cade grandine grossa come palle da tennis» Foto - infoitinterno : Meteo AVVISO: Intensa RAFFICA di TEMPORALI con GRANDINE GROSSA nelle PROSSIME ORE. Le AREE a RISCHIO - bizcommunityit : Meteo: SETTIMANA, già da Lunedì ITALIA DIVISA tra SEVERI TEMPORALI e CALDO ECCEZIONALE. Tutte le PREVISIONI -