Grande Fratello, svaligiata la casa di una storica ex concorrente nel giorno del suo compleanno (Di lunedì 2 agosto 2021) Brutta sorpresa nel giorno del suo compleanno per una storica ex concorrente del Grande Fratello. Roberta Beta, classe 1965 ed ex partecipante della prima indimenticabile edizione del reality show che ha contribuito a cambiare per sempre la tv, è stata vittima di un brutto furto nella sua abitazione. Grande Fratello, svaligiata casa di una storica... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 2 agosto 2021) Brutta sorpresa neldel suoper unaexdel. Roberta Beta, classe 1965 ed ex partecipante della prima indimenticabile edizione del reality show che ha contribuito a cambiare per sempre la tv, è stata vittima di un brutto furto nella sua abitazione.di una... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : #GrandeFratello, svaligiata la casa di una storica ex concorrente nel giorno del suo compleanno - infoitsport : Giroud, esperienza al potere: 'Voglio essere come un grande fratello per i miei compagni' - qn_giorno : #GrandeFratello, ladri in casa di una storica concorrente: cos'è successo - dreamombra : @ainival__ @Senescenza Che andasse a fare il grande fratello, tanto lei quello vuole fare. - PrianteLuciana : @Frances92507753 Grande fratello:bravo?????? -