Golf | Olympic Men’s Golf Competition

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Golf Olympic

OA Sport

IL RECORD DI JACOBS NEI 100 METRI All'Stadium la serata dell'atletica è illuminata dal ... Nel, con un totale di 204 colpi ( - 9), Guido Migliozzi si posiziona in undicesima posizione ...ROME, JUL 23 - Italy's Guido Migliozzi and Renato Paratore are eyingglory in thetournament at the Games in Tokyo. Migliozzi, who came fourth in this year's US Open, said "the goal is a medal". Paratore said just being at the Games meant "I am crowning a ...Alle Olimpiadi di Tokyo è andato in scena la gara Olympic Men’s dove si sono assegnate le medaglie sulla distanza di quattro giri di gara.ROME, JUL 23 - Italy's Guido Migliozzi and Renato Paratore are eying Olympic glory in the golf tournament at the Games in Tokyo. Migliozzi, who came fourth in this year's US Open, said "the goal is a ...