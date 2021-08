golf olimpico, oro agli USA (Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo 121 anni Xander Schauffele riporta gli Stati Uniti sul gradino più alto del podio nella gara individuale di golf maschile alle Olimpiadi. L'americano ai Giochi di Tokyo, con un totale di 266 ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo 121 anni Xander Schauffele riporta gli Stati Uniti sul gradino più alto del podio nella gara individuale dimaschile alle Olimpiadi. L'americano ai Giochi di Tokyo, con un totale di 266 ...

Advertising

siropierini : @officialmaz io escluderei dai Giochi gli sport per i quali vincere un oro olimpico non rappresenta il picco della… - DanieleRaponi : #Tokyo2020 #Olimpiadi #ItaliaTeam #golf ???? #Schauffele Campione olimpico #medaglia #oro?? ???? #Sabbatini #argento ??… - MMoretti24 : #Golf - Schauffele ???? (-18) succede a Justin Rose ???? ed è il nuovo campione olimpico. Argento per uno stratosferico… - PoldoB : #GOLFTV Vedendo l'ultima giornata del Golf olimpico: un domani non sarà possibile 'personalizzare' la visione? Stam… - OA_Sport : Golf: verso un quarto giro olimpico che parte dall'11° posto per Guido Migliozzi -