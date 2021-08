Gold Cup, gli Stati Uniti vincono la finale ai tempi supplementari (Di lunedì 2 agosto 2021) Con un gol di testa di Miles Robinson al minuto 117 dei tempi supplementari, gli Stati Uniti conquistano Gold Cup. Battuto il Messico (1-0), che deve accontentarsi della medaglia d’argento. Nella storia statunitense è il settimo titolo. Foto: Twitter Gold Cup L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 2 agosto 2021) Con un gol di testa di Miles Robinson al minuto 117 dei, gliconquistanoCup. Battuto il Messico (1-0), che deve accontentarsi della medaglia d’argento. Nella storia statunitense è il settimo titolo. Foto: TwitterCup L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

