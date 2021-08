Gold Cup 2021 | vincono gli Stati Uniti | battuto il Messico ai supplementari

(Di lunedì 2 agosto 2021) Glihanno vinto laCup. Decisivo il successo in finale ai danni del, maturato neigrazie alla rete di Robinson. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, lo spettro dei rigori era sempre più concreto, ma al 117? un gol del numero 12 ha mandato in paradiso gli americani, regalando loro l’ambito trofeo. Una vittoria ancora più dolce visto l’epilogo dell’ultima finale diCup, nel 2019, vale a dire 1-0 per il. La 26esima edizione diCup incorona dunque gli...

Advertising

KessenaO : RT @J2Element: USA USA USA!!!!! Congrats @ussoccer ???????? Gold Cup!! - MathewAlvarez19 : Usa ???? usa ????usa???? campeon gold cup ?????????????????????????? - J2Element : USA USA USA!!!!! Congrats @ussoccer ???????? Gold Cup!! - Luke_Hillis : USA???????????? GOLD CUP CHAMPIONS!!! UNO A CERO #GoldCup21 - pghannah : HAHAHAAHHAAHHA USA WINS THE GOLD CUP!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Gold Cup

La partita Messico - USA del 2 agosto 2021 in diretta: presentazione, risultato e tabellino della gara valida per la f inale della2021 Lunedì 2 agosto, alle ore 2.30, si gioca USA - Messico , match valido per la Finale2021. Si rinnova il duello del 2019. I messicani, campioni uscenti, sono arrivati qui ...... nuovo nome della Fed. Svizzera e Repubblica Ceca, infatti, sono nello stesso girone insieme alla Germania.Czech certified ????@BKrejcikova and @K_Siniakova clinch the #CZE's first @...La Gold Cup si concluderà lunedì con l'ennesima finale tra Stati Uniti e Messico, che esemplifica bene i problemi di un torneo senza appeal né tradizione ...La Kienergia Rieti annuncia l’aggiunta al roster della guardia Filippo Testa che nella passata stagione ha vestito la maglia della Rekico Faenza chiudendo i Playoff con una media ...