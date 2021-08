Gli incontri letterali di Amalfi d’Autore (Di lunedì 2 agosto 2021) di Monica De Santis “Amalfi d’Autore. incontri letterari”, la rassegna letteraria promossa dal Comune di Amalfi in collaborazione con la Delia Agenzia Letteraria, ha rialzato il suo sipario lo scorso 30 luglio con il primo dei cinque incontri previsti nel programma che ha lo scopo di animare l’estate Amalfitana, diffondendo e promuovere il valore sociale della lettura. “Non è un caso che “Amalfi d’Autore rinasca in questo particolare momento storico, così come non è un caso che il Comune di Amalfi decida di ampliare il proprio cartellone ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 2 agosto 2021) di Monica De Santis “letterari”, la rassegna letteraria promossa dal Comune diin collaborazione con la Delia Agenzia Letteraria, ha rialzato il suo sipario lo scorso 30 luglio con il primo dei cinqueprevisti nel programma che ha lo scopo di animare l’estatetana, diffondendo e promuovere il valore sociale della lettura. “Non è un caso che “rinasca in questo particolare momento storico, così come non è un caso che il Comune didecida di ampliare il proprio cartellone ...

Advertising

LazioInnova : ???SAVE THE DATE - 6 e 7 settembre ore 10.00 - Open Day #Zagathon4Next, 2 incontri online per presentare la Call. Pe… - francyfilo23 : @santinoromano @salpaladino Basta non seguire gli storytelling dei cialtroni del mercato che (per audience) sono co… - Moro__Frankie : RT @lisadagliocchib: Prometti a te stesso di dimenticare gli errori del passato per guardare a quanto di grande puoi fare in futuro; di ess… - FantasiaMirta : @frances20000 Già, peccato che non si vedono spesso gli incontri di rugby in tv… - Elbareport : “Incontri con gli autori”: stasera alla De Laugier Alessandro Pugi - Elbareport - Quotidiano di informazione online… -