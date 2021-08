Gli immigrati degli hotspot non vogliono vaccinarsi: il 60% rifiuta l’iniezione (Di lunedì 2 agosto 2021) Roma, 2 ago — Negli hotspot italiani sei immigrati su dieci rifiutano il vaccino anti Covid. Proprio così: mentre politici, giornalisti, sedicenti «intellettuali» e vari personaggi in cerca di trenta secondi di visibilità si cagliano contro gli italiani no vax — o molto più spesso no Green pass — chiamandoli «sorci», invitando i rider a sputare nei loro piatti o augurando loro di diventare «poltiglia verde» perché ancora restii ad abbracciare il Verbo del vaccino senza porsi domande, i centri di accoglienza pullulano di clandestini che rifiutano — come è loro diritto, beninteso — il vaccino. Sei immigrati ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 2 agosto 2021) Roma, 2 ago — Negliitaliani seisu diecino il vaccino anti Covid. Proprio così: mentre politici, giornalisti, sedicenti «intellettuali» e vari personaggi in cerca di trenta secondi di visibilità si cagliano contro gli italiani no vax — o molto più spesso no Green pass — chiamandoli «sorci», invitando i rider a sputare nei loro piatti o augurando loro di diventare «poltiglia verde» perché ancora restii ad abbracciare il Verbo del vaccino senza porsi domande, i centri di accoglienza pullulano di clandestini cheno — come è loro diritto, beninteso — il vaccino. Sei...

