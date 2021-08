Gli azzurri in gara a Tokyo martedì 3 agosto e gli orari delle finali: è il giorno di volley e basket, nella vela Tita e Banti in acqua per l’oro (Di lunedì 2 agosto 2021) L’Italia è già certa che martedì 3 agosto arriverà la 29esima medaglia: Ruggero Tita e Caterina Banti sono già certi di aver conquistato l’argento nel Nacra 17 Misto. La vela azzurra però sogna la medaglia d’oro: al catamarano italiano basterà tagliare il traguardo almeno in sesta posizione. Gli altri due grandi appuntamenti di giornata riguardano gli sport di squadra. Alle ore 10 la pallavolo maschile è impegnata nei quarti di finale contro l’Argentina. Appena 20 minuti dopo tocca al basket: sempre quarti di finale, di fronte c’è la Francia. nella notte italiana i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) L’Italia è già certa chearriverà la 29esima medaglia: Ruggeroe Caterinasono già certi di aver conquistato l’argento nel Nacra 17 Misto. Laazzurra però sogna la medaglia d’oro: al catamarano italiano basterà tagliare il traguardo almeno in sesta posizione. Gli altri due grandi appuntamenti di giornata riguardano gli sport di squadra. Alle ore 10 la pallavolo maschile è impegnata nei quarti di finale contro l’Argentina. Appena 20 minuti dopo tocca al: sempre quarti di finale, di fronte c’è la Francia.notte italiana i ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli azzurri Pallanuoto: l'Italia e il tabellone dei quarti di finale delle Olimpiadi In caso di buone notizie da questo incontro, per gli azzurri poi ci sarebbe la vincente di USA - Spagna , gara che si disputerebbe venerdì 6 agosto alle ore 12:50 italiane. La finale del torneo è ...

Tokyo 2020, il programma di martedì 3 agosto: orari e italiani in gara Ora è già tempo di proiettarsi alla giornata undici di gare con tanti appuntamenti che vedranno impegnati gli atleti azzurri. Nell'atletica Alessandro Sibilio proverà a cercare il massimo nella ...

