Gli 85 milioni di dollari patteggiati da Zoom (anche) per lo “Zoombombing” (Di lunedì 2 agosto 2021) Un risarcimento da record dopo la querela di molti utenti che hanno denunciato l’azienda che cura, gestisce e amministra Zoom per violazione della privacy e condivisione – verso terzi – di dati personali. Il noto software per le video-conferenze, diventato famoso e utilizzato molto durante questo anno e mezzo di pandemia, era finito nel mirino delle critiche per alcuni accorgimenti (tecnici, e non solo) che avevano messo a rischio la sicurezza dei dati degli iscritti. Il procedimento, ora, si è concluso con un patteggiamento da 85 milioni di dollari e con le rinnovate promesse di aggiornamenti per garantire la sicurezza online. LEGGI ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 2 agosto 2021) Un risarcimento da record dopo la querela di molti utenti che hanno denunciato l’azienda che cura, gestisce e amministraper violazione della privacy e condivisione – verso terzi – di dati personali. Il noto software per le video-conferenze, diventato famoso e utilizzato molto durante questo anno e mezzo di pandemia, era finito nel mirino delle critiche per alcuni accorgimenti (tecnici, e non solo) che avevano messo a rischio la sicurezza dei dati degli iscritti. Il procedimento, ora, si è concluso con un patteggiamento da 85die con le rinnovate promesse di aggiornamenti per garantire la sicurezza online. LEGGI ...

Advertising

borghi_claudio : 15mila prigionieri. Poverini. Gli altri 20 milioni invece non esistono. - borghi_claudio : Per i giornali di oggi in piazza del Popolo per la #manif28luglio c'era qualche decinaia di persone ?? Se fosse stat… - borghi_claudio : Sono organizzati ma non sono furbissimi... Gli attacchi scomposti che ho ricevuto in queste settimane non mi hanno… - falcions85 : I due ori di Jacobs e Tamberi sono stati seguiti, ieri pomeriggio, da 5,6 milioni, pari al 37.8%. Un dato medio, pe… - Invitalia : #Ecobonus |??Dal #2agosto è possibile prenotare sulla piattaforma -

Ultime Notizie dalla rete : Gli milioni Square comprerà Scalapay per $29 miliardi: decolla il trend dei pagamenti a rate ...in luce che il sistema buy now pay later (compra ora paghi dopo) può far indebitare di più gli ... Secondo i dati aggiornati al 30 giugno 2021 Scalapay serve più di 16 milioni di consumatori e quasi 100.

Che fine ha fatto Donald Trump? ... per un totale di circa 100 milioni a disposizione per avviare una sorta di "guerra giudiziaria" ...consentire a Donald Trump non solo di spostare in Tribunale la sua battaglia sulle elezioni che gli ...

Trump raccoglie 102 milioni di dollari per preparare la sua «vendetta» Corriere della Sera Il nostro mondo in fiamme Dalla Siberia all’Europa, dal Canada alla California, non possiamo stare fermi davanti agli incendi stanno devastando la Terra ...

Chievo a un passo dall'esclusione dalla Serie B: i giocatori liberi varrebbero 15 milioni Nelle prossime ore potrebbe essere ufficiale la decisione degli organi competenti riguardante l'eventuale esclusione del Chievo Verona dalla Serie B ...

...in luce che il sistema buy now pay later (compra ora paghi dopo) può far indebitare di più... Secondo i dati aggiornati al 30 giugno 2021 Scalapay serve più di 16di consumatori e quasi 100.... per un totale di circa 100a disposizione per avviare una sorta di "guerra giudiziaria" ...consentire a Donald Trump non solo di spostare in Tribunale la sua battaglia sulle elezioni che...Dalla Siberia all’Europa, dal Canada alla California, non possiamo stare fermi davanti agli incendi stanno devastando la Terra ...Nelle prossime ore potrebbe essere ufficiale la decisione degli organi competenti riguardante l'eventuale esclusione del Chievo Verona dalla Serie B ...