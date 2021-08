Giustizia, Conte rassicura Cartabia sul voto in Aula: “Andrà tutto bene”. E rivendica: “Testo migliorato nonostante boicottaggio della Lega” (Di lunedì 2 agosto 2021) “Ho seguito le tue dichiarazioni”, dice la ministra Marta Cartabia al leader M5s Giuseppe Conte in uno scambio di pochi secondi a Bologna, durante la commemorazione per la strage del 2 agosto 1980. “Oggi Andrà tutto bene“, risponde l’ex premier. Il riferimento è al voto sui primi due articoli della riforma del processo penale, in programma dalle 22.30 alla Camera, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia. Ieri Conte ha arringato i propri eletti durante l’assemblea dei parlamentari: ha detto che quello ottenuto giovedì scorso non è un compromesso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) “Ho seguito le tue dichiarazioni”, dice la ministra Martaal leader M5s Giuseppein uno scambio di pochi secondi a Bologna, durante la commemorazione per la strage del 2 agosto 1980. “Oggi“, risponde l’ex premier. Il riferimento è alsui primi due articoliriforma del processo penale, in programma dalle 22.30 alla Camera, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia. Ieriha arringato i propri eletti durante l’assemblea dei parlamentari: ha detto che quello ottenuto giovedì scorso non è un compromesso ...

