Giuseppe De Donno: centinaia di persone si sono riunite fuori la basilica di Sant’Andrea per l’ultimo saluto (Di lunedì 2 agosto 2021) Si sono tenuti questa mattina a Mantova, presso la basilica di Sant’Andrea, i funerali di Giueppe De Donno, medico pneumologo e promotore della terapia al plasma iperimmune per combattere il Covid-19. Giuseppe De Donno è morto suicida, ritrovato in casa sua lo scorso martedì 27 luglio. In tanti si sono presentati sulla piazza antistante la basilica per porgere l’estremo saluto a De Donno, dato che la chiesa era piena. Giuseppe De Donno: i funerali a Mantova Si ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 2 agosto 2021) Sitenuti questa mattina a Mantova, presso ladi, i funerali di Giueppe De, medico pneumologo e promotore della terapia al plasma iperimmune per combattere il Covid-19.Deè morto suicida, ritrovato in casa sua lo scorso martedì 27 luglio. In tanti sipresentati sulla piazza antistante laper porgere l’estremoa De, dato che la chiesa era piena.De: i funerali a Mantova Si ...

Advertising

ilriformista : Giuseppe De Donno, pioniere del plasma iperimmune, è diventato ‘eroe’ di complottisti e no vax: la famiglia in una… - Open_gol : La protesta di CasaPound: «De Donno è stato deriso, umiliato ed emarginato da tutto il sistema affaristico col qual… - VittorioSgarbi : Giuseppe De Donno è vivo. E ne onoreremo la memoria. (Piazza del Popolo, 28 luglio 2021) @stampasgarbi @IlPrimatoN - SergioneGentile : RT @BarbaraRaval: Hanno paura anche di un morto e questa la dice lunga. Giuseppe De Donno didn't kill himself ... #DeDonno #GiuseppeDeDonno… - MauroLcc1955 : RT @AStramezzi: La pagina del Dr Giuseppe De Donno, cancellata da Wikipedia, come non fosse mai esistito. Mala Tempora Currunt Giuseppe D… -