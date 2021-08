Giulia Salemi, mai vista così ‘diversa’: la foto a sorpresa di mamma Fariba Tehrani (Di lunedì 2 agosto 2021) Giulia Salemi è pazza d’amore per il suo Pierpaolo Pretelli. Si sono conosciuti e innamorati all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e quando sono usciti dal reality non si sono più lasciati. Ora si godono l’estate prima che gli impegni lavorativi ricomincino per entrambi (lui sarà uno dei concorrenti di Tale e Quale Show in autunno) e pochi giorni fa, in occasione del compleanno di Pier, Giulia Salemi ha voluto dedicargli un lunghissimo messaggio sui social. “Tu mi rendi felice Pier, ma felice come non lo sono mai stata e quasi non ci credo – ha scritto l’influencer italo-persiana al fidanzato – Stento a ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 2 agosto 2021)è pazza d’amore per il suo Pierpaolo Pretelli. Si sono conosciuti e innamorati all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e quando sono usciti dal reality non si sono più lasciati. Ora si godono l’estate prima che gli impegni lavorativi ricomincino per entrambi (lui sarà uno dei concorrenti di Tale e Quale Show in autunno) e pochi giorni fa, in occasione del compleanno di Pier,ha voluto dedicargli un lunghissimo messaggio sui social. “Tu mi rendi felice Pier, ma felice come non lo sono mai stata e quasi non ci credo – ha scritto l’influencer italo-persiana al fidanzato – Stento a ...

