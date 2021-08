Giroud: “Ecco quali sono i miei obiettivi. Credo molto nel progetto Milan” (Di lunedì 2 agosto 2021) Olivier Giroud, nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo attaccante del Milan, si è soffermato anche sugli obiettivi personali in vista della prossima stagione. “Voglio lasciare il segno in questa squadra. Ho vinto tanti trofei con i club in cui sono stato e vorrei fare lo stesso anche qui. Ho un obiettivo nella mia testa, ma non lo confido altrimenti sarebbe troppa pressione anche per me. Spero di segnare più gol possibili ma l’obiettivo finale è vincere con il Milan“. Sulla Champions League: “Il Milan è tra i più grandi club del mondo anche se per qualche anno è ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 2 agosto 2021) Olivier, nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo attaccante del, si è soffermato anche suglipersonali in vista della prossima stagione. “Voglio lasciare il segno in questa squadra. Ho vinto tanti trofei con i club in cuistato e vorrei fare lo stesso anche qui. Ho un obiettivo nella mia testa, ma non lo confido altrimenti sarebbe troppa pressione anche per me. Spero di segnare più gol possibili ma l’obiettivo finale è vincere con il“. Sulla Champions League: “Ilè tra i più grandi club del mondo anche se per qualche anno è ...

