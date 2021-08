«Gimbo» Tamberi nella storia | dall' inferno all' oro | gesso talismano

Advertising

Coninews : GIMBO CE L'HAI FATTA! ?? A #Tokyo2020 Gianmarco #Tamberi è CAMPIONE OLIMPICO nel salto in alto! ???? #ItaliaTeam… - Eurosport_IT : QUANTE EMOZIONI! ?????? Si, Gimbo! Hai appena vinto l'oro, è tutto vero! ???????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 |… - ItaliaTeam_it : Quel gesso con lui. Ci hai SEMPRE creduto Gimbo, hai realizzato il tuo sogno. ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi |… - AL_297 : RT @Eurosport_IT: Qui c'è tutto. Grazie Gimbo. ?????? #Tamberi | #Tokyo2020 - CristinaPoltro4 : RT @ItaliaTeam_it: Stesso infortunio, stessa gloria. Gimbo e Mutaz Essa Barshim! ???? #ItaliaTeam| #StuporMundi | #Tamberi -

Ore 2.00, NOTTE INSONNE Sono le 23 in Italia, le 6 del mattino a Tokyo, ma a dormirenon ci riesce proprio: 'Sono le 6 di mattina e ho paura di andare a dormire - ha scritto su ......Gianmarcoda Civitanova, marchigiano come Roberto Mancini, e Mutaz Essa Barshim da Doha, Qatar. Barshim, già bronzo a Londra 2012 e argento a Rio 2016, esulta in piedi, serafico, invece...Leo Turrini Per una apoteosi che non è soltanto sportiva, perché le medaglie d’oro di Gimbo Tamberi nel salto in alto e di Marcellino pane e vino Jacobs sui mitici 100 metri, beh, vanno al di là del s ...Certo che in un momento così speciale, di festa, pieno di emozioni per lo sport azzurro protagonista di un’impresa epica con la vittoria dell’oro olimpico nell’alto e nei 100 metri, censurare un bacio ...