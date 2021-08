Giappone | PMI manifatturiero si rafforza a luglio

(Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – L’attività della manifattura inmigliora a. L’indice PMIJibun Bank, pubblicato da Markit, indica un valore di 53 punti, in rialzo rispetto ai 52,4 punti di giugno. L’indicatore si raffrorza così sopra la soglia critica dei 50 punti, che fa da spartiacque tra contrazione e crescita economica. I dati – sottolinea l’economista Usamah Bhatti – evidenziano che il ritmo di espansione delha accelerato perché le imprese hanno registrato una crescita più forte sia dell’output che dei nuovi ordini. “I produttorisi di mkostrano confidenti sulla ...

Teleborsa

L'attività della manifattura in Giappone migliora a luglio. L'indice PMI manifatturiero Jibun Bank, pubblicato da Markit, indica un valore di 53 punti, in rialzo rispetto ai 52,4 punti di giugno.