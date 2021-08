Gianni Morandi nella bufera, lui scrive “Sono stato nel reparto di radiologia e …”, il web si rivolta (Di lunedì 2 agosto 2021) Gianni Morandi, che qualche mese fa ha avuto un brutto infortunio a causa di una scivolata nel fuoco, sta trascorrendo molto del suo tempo in ospedale per ristabilirsi quanto prima e mettere da parte il bruttissimo momento che ha vissuto. Ma proprio in occasione di una visita in ospedale della quale ha aggiornato, come fa spesso, i suoi follower che il popolo del web gli si è rivoltato contro per una frase che lui ha scritto. Vediamo cosa è accaduto. Gianni Morandi va in ospedale e dopo che scrive sui social si scatena una bufera Gianni ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 2 agosto 2021), che qualche mese fa ha avuto un brutto infortunio a causa di una scivolata nel fuoco, sta trascorrendo molto del suo tempo in ospedale per ristabilirsi quanto prima e mettere da parte il bruttissimo momento che ha vissuto. Ma proprio in occasione di una visita in ospedale della quale ha aggiornato, come fa spesso, i suoi follower che il popolo del web gli si èto contro per una frase che lui ha scritto. Vediamo cosa è accaduto.va in ospedale e dopo chesui social si scatena una...

Advertising

chetempochefa : “Ogni tanto penso che abbiamo avuto la fortuna di vivere un periodo bellissimo…” - Gianni Morandi - addictvedjuve2 : RT @beaprl_: Volando per la risposte di Gianni Morandi #GiochiOlimpici - timeisdanciing : RT @beaprl_: Volando per la risposte di Gianni Morandi #GiochiOlimpici - beaprl_ : Volando per la risposte di Gianni Morandi #GiochiOlimpici - ConservatoireF : #NowPlaying Claudio Baglioni - Gianni Morandi - Fatti mandare dalla mamma -