Gianmarco Tamberi, l’amicizia (da film) con Mutaz Barshim: «Due ori sono meglio che uno» (Di lunedì 2 agosto 2021) Luglio 2017, Meeting di Parigi. In una camera d’albergo, a gare ormai concluse, Gianmarco Tamberi si asciuga le lacrime e alza lentamente la testa. Davanti a lui, il collega e amico Mutaz Barshim lo guarda fisso e gli allunga un altro fazzoletto. «Gimbo ascoltami, è passato solo un anno dal tuo infortunio», sussurra il qatariota. «Prenditi il tempo necessario per recuperare: abbi pazienza, non forzare, vedrai che tornerai al top». Leggi su vanityfair (Di lunedì 2 agosto 2021) Luglio 2017, Meeting di Parigi. In una camera d’albergo, a gare ormai concluse, Gianmarco Tamberi si asciuga le lacrime e alza lentamente la testa. Davanti a lui, il collega e amico Mutaz Barshim lo guarda fisso e gli allunga un altro fazzoletto. «Gimbo ascoltami, è passato solo un anno dal tuo infortunio», sussurra il qatariota. «Prenditi il tempo necessario per recuperare: abbi pazienza, non forzare, vedrai che tornerai al top».

Advertising

ItaliaTeam_it : Questa volta sono lacrime di gioia. ?? Gianmarco Tamberi è campione olimpico, la storia è scritta! #ItaliaTeam |… - Coninews : GIMBO CE L'HAI FATTA! ?? A #Tokyo2020 Gianmarco #Tamberi è CAMPIONE OLIMPICO nel salto in alto! ???? #ItaliaTeam… - Eurosport_IT : ?? 1 AGOSTO 2021 ?? ?? Ore 14:40, Gianmarco Tamberi oro nel salto in alto ?? ?? Ore 14:54, Marcell Jacobs oro nei 100… - Storace : #Emozione, enorme, per quei due campioni di #Tokyo. E felicità per lo #stellone italiano che ricomincia a girare da… - Onofrio78033471 : RT @aboubakar_soum: L’indomabile forza di volontà rompe la barriera dell’impossibilità e fa volare nella sfera del possibile. È la grande l… -