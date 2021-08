Gf vip, Stefania Orlando si racconta: “qualcosa è cambiato con Tommaso Zorzi” (Di lunedì 2 agosto 2021) qualcosa è cambiato nell’amicizia nata al Gf vip 5, tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. E a rivelarlo è, ora, la stessa conduttrice ed ex gieffina vip ad un noto giornale di gossip. Nell’intervento rivelatorio, dunque, la bionda icona della tv svela anche i motivi legati al cambiamento riscontrato nel legame con l’influencer. In aggiunta, la Orlando ha anche un nuovo progetti tv in serbo per i suoi fan. Tutti particolari, che vi svisceriamo nel nostro articolo. Stefania Orlando si apre sul sodalizio con Tommaso ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 2 agosto 2021)nell’amicizia nata al Gf vip 5, tra. E a rivelarlo è, ora, la stessa conduttrice ed ex gieffina vip ad un noto giornale di gossip. Nell’intervento rivelatorio, dunque, la bionda icona della tv svela anche i motivi legati al cambiamento riscontrato nel legame con l’influencer. In aggiunta, laha anche un nuovo progetti tv in serbo per i suoi fan. Tutti particolari, che vi svisceriamo nel nostro articolo.si apre sul sodalizio con...

Advertising

infoitcultura : Gf Vip 5, Stefania Orlando rivela in che rapporti è con Tommaso Zorzi - IsaeChia : #GfVip 5, Stefania Orlando rivela in che rapporti è con Tommaso Zorzi La showgirl confessa come l’influencer l’ave… - infoitcultura : Zorzi e Stefania Orlando: il rapporto è cambiato dopo il Grande Fratello Vip - infoitcultura : Tommaso Zorzi-Stefania Orlando, qualcosa è cambiato dopo il GF Vip: il motivo - GiuseppeporroIt : GF VIP, Stefania Orlando rivela in quali rapporti si trova attualmente con Tommaso Zorzi #GFvip #stefaniaorlando… -