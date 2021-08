Germania, da settembre terza dose a fragili e anziani. Cambio di linea: vaccinazione estesa anche ai ragazzi dai 12 ai 17 anni (Di lunedì 2 agosto 2021) La Germania offrirà agli anziani e a tutte le persone a rischio una terza dose di vaccino anti-Covid a partire da settembre. Il nuovo richiamo sarà effettuato solo con Pfizer o Moderna, ma sarà offerto anche a chi ha già ricevuto due dosi di Astrazeneca o la singola di Johnson&Johnson. L’annuncio è arrivato dal ministro della Salute, Jens Spahn, che ha citato le preoccupazioni su “una ridotta o rapidamente indebolita risposta immunitaria“. L’altra grande novità emersa dalla riunione tra Spahn e i ministri della Salute dei 16 Länder tedeschi riguarda invece i più giovani: è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Laoffrirà aglie a tutte le persone a rischio unadi vaccino anti-Covid a partire da. Il nuovo richiamo sarà effettuato solo con Pfizer o Moderna, ma sarà offertoa chi ha già ricevuto due dosi di Astrazeneca o la singola di Johnson&Johnson. L’annuncio è arrivato dal ministro della Salute, Jens Spahn, che ha citato le preoccupazioni su “una ridotta o rapidamente indebolita risposta immunitaria“. L’altra grande novità emersa dalla riunione tra Spahn e i ministri della Salute dei 16 Länder tedeschi riguarda invece i più giovani: è stato ...

