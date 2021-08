Gelmini: “Sarebbe paradossale ricorrere alla Dad perché un docente non vaccinato è stato contagiato” (Di lunedì 2 agosto 2021) "Abbiamo condiviso la scelta del green pass e siamo d'accordo su un suo utilizzo estensivo. Siamo al primo d'agosto e quasi 40 milioni di italiani possono già averlo: dobbiamo incentivare tutti i cittadini a vaccinarsi, non possiamo rischiare di vanificare gli sforzi fatti". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 2 agosto 2021) "Abbiamo condiviso la scelta del green pass e siamo d'accordo su un suo utilizzo estensivo. Siamo al primo d'agosto e quasi 40 milioni di italiani possono già averlo: dobbiamo incentivare tutti i cittadini a vaccinarsi, non possiamo rischiare di vanificare gli sforzi fatti". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Gelmini: “Sarebbe paradossale ricorrere alla Dad perché un docente non vaccinato è stato contagiato” - MaMaurizi9 : GELMINI: SAREBBE ORA PASSATA, CHE LA SMETTIATE CON LE MANIE DITTATORIALI! NO NON È UNA SCELTA DI LIBERTÀ MA IL C… - GianniVezzani1 : RT @lucabattanta: L'hanno messa lì apposta perché una migliore per scaricare della Gelmini (che sarebbe anche avvocato quindi avrebbe dovut… - lucabattanta : L'hanno messa lì apposta perché una migliore per scaricare della Gelmini (che sarebbe anche avvocato quindi avrebbe… -