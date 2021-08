GB, terza dose vaccino: il piano di Johnson (Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – L’annuncio ufficiale ancora non c’è stato ma il tam-tam mediatico è già iniziato: il Governo britannico di Boris Johnson si prepara, come anticipato da tempo, a un piano per la somministrazione di una terza dose dei vaccini anti Covid, riservata per ora, a partire da settembre, alla “persone più vulnerabili”: anziani, malati cronici, soggetti a rischio d’infezione respiratoria. Secondo il Daily Telegraph, il viceministro responsabile per la campagna vaccinale, Nadhim Zahawi, che aveva anticipato questa intenzione già un paio di mesi fa, ha aggiornato la settimana scorsa un gruppo di deputati al riguardo, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – L’annuncio ufficiale ancora non c’è stato ma il tam-tam mediatico è già iniziato: il Governo britannico di Borissi prepara, come anticipato da tempo, a unper la somministrazione di unadei vaccini anti Covid, riservata per ora, a partire da settembre, alla “persone più vulnerabili”: anziani, malati cronici, soggetti a rischio d’infezione respiratoria. Secondo il Daily Telegraph, il viceministro responsabile per la campagna vaccinale, Nadhim Zahawi, che aveva anticipato questa intenzione già un paio di mesi fa, ha aggiornato la settimana scorsa un gruppo di deputati al riguardo, ...

MediasetTgcom24 : Covid, la Germania offrirà la terza dose di vaccino da settembre #coronavirus - Adnkronos : #Silvestri sul #vaccino Covid: 'Serviranno terza e quarta dose'. - Agenzia_Ansa : Il governo britannico di Boris Johnson si prepara, come largamente anticipato, ad un piano per la somministrazione… - MaxBertoni1 : RT @ImolaOggi: ??Covid Israele, 2.114 nuovi contagi e 212 ricoverati gravi, il dato più alto da aprile. 45mila persone hanno già ricevuto un… - callmefree1 : Vaccini Covid, virologo Silvestri: terza e quarta dose non sono la fine del mondo -