Gazzetta – Senza cessioni il Napoli può sognare in grande (Di lunedì 2 agosto 2021) Il Napoli può ambire allo scudetto Senza cessioni, lo scrive Gazzetta dello Sport. La vittoria del Napoli con il Bayern Monaco ha messo in mostra una squadra che sembra avere delle ottime potenzialità. Ecco perché il quotidiano sportivo si sbilancia. La vittoria in terra tedesca va presa con le molle, ma quello che convince è la prestazione degli azzurri, ma soprattutto la possibilità di recuperare un calciatore come Osimhen. Il nigeriano nello scorso campionato è stato spesso fuori per infortuni e Covid. Con il suo recupero il Napoli ha sicuramente un’arma importantissima in attacco ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 2 agosto 2021) Ilpuò ambire allo scudetto, lo scrivedello Sport. La vittoria delcon il Bayern Monaco ha messo in mostra una squadra che sembra avere delle ottime potenzialità. Ecco perché il quotidiano sportivo si sbilancia. La vittoria in terra tedesca va presa con le molle, ma quello che convince è la prestazione degli azzurri, ma soprattutto la possibilità di recuperare un calciatore come Osimhen. Il nigeriano nello scorso campionato è stato spesso fuori per infortuni e Covid. Con il suo recupero ilha sicuramente un’arma importantissima in attacco ...

Advertising

davidefaraone : Così come Speranza stava per pubblicare un libro quando ancora la pandemia imperava, ora Zan preannuncia l’uscita d… - Gazzetta_it : Lukas senza paura, Simone senza gare, Anna senza squadra: #Tokyo2020 e le storie che insegnano - CalcioNapoli24 : - LeoAmbro999 : RT @dan_maze: a mia memoria, la prima prima pagina della gazzetta da non so quanto tempo senza nemmeno un accenno al pallone. manco una ri… - CalcioNapoli24 : -