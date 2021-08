Gaetano Curreri | malore durante un concerto | come sta? «Terapia intensiva»

Advertising

fanpage : #GaetanoCurreri sta meglio, ha superato l'infarto - Agenzia_Ansa : Il cantante bolognese Gaetano Curreri è ricoverato in terapia intensiva cardiologica ad Ascoli Piceno dopo essere s… - RaiNews : Sarebbe di origine cardiaca il malore accusato ieri sera da #GaetanoCurreri sul finire del concerto che il cantante… - infoitcultura : Ascoli, Gaetano Curreri migliora dopo il malore sul palco - infoitcultura : GAETANO CURRERI IN TERAPIA INTENSIVA DOPO UN INFARTO SUL PALCO IERI SERA -

Ultime Notizie dalla rete : Gaetano Curreri

Buona vita!, leader degli Stadio, ha avuto un infarto mentre era sul palco, impegnato in un concerto a San Benedetto del Tronto. Ricoverato, ha subito un'operazione chirurgica che gli ...... la ripartenza Case a un euro in Campania: anche Altavilla Silentina aderisce al progetto La corsa un ottimo allenamento, ma non sempre fa bene: ecco a cosa fare attenzione Stadio,...Malore per Gaetano Curreri a San Benedetto del Tronto durante un concerto. In apertura del concerto il leader degli Stadio aveva definito splendida la piazza che ospitava il concerto… Leggi ...È stata una notte di grande paura per Gaetano Curreri, leader degli Stadio, ma anche per il popolo dei fan messo in agitazione dalla notizia del malore che ha colpito il 69enne bolognese, una ...