Franco Bragagna | la vittoria di Marcell Jacobs ha “regalato” agli italiani anche la vera voce dello sport

(Di lunedì 2 agosto 2021) Ci sono mille motivi per cui essere felici del trionfo olimpico dinei 100 metri. Uno di questi è che la massa, il popolo, il “paese reale” si è accorto di. Sessantadue anni, padovano di nascita ma bolzanino da sempre, è ladella Rai dell’atletica, della canoa,sci di fondo e delle cerimonie di apertura dei Giochi Olimpici. Chi segue glisuccitati, che possono essere considerati minori solo da una nazione di calciofili integralisti, non è certo stupito dell’esaltazione delle ultime ore die del suo ...

Che fine hanno fatto le immagini delle Olimpiadi Rai sullo smartphone? Solo ieri, domenica 1 agosto, il giorno del trionfo storico per l'Italia, il telecronista di Tokyo 2020- dopo i trionfi, pazzesci di Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs - ha urlato lasciando tutti senza fiato. E' giusto così: si tratta di immagini vere e che lasciano il segno a Tokyo ...Sono parole che tutti abbiamo sentito più di dieci volte quest'oggi: è la telecronaca di, storico commentatore per la Rai dell'atletica, che ha raccontato l'impresa di Marcell Jacobs ...Ho già scritto di grandi film di sport. Ma questi due risultati si collocano sopra tutto. Sono destinati a diventare leggenda.Protagonista delle olimpiadi di Tokyo 2020, straordinarie per l’Italia, è sicuramente Franco Bragagna, storico commentatore Rai che da anni è ...