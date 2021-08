Francesco Pantaleo | lo studente trovato morto a Pisa Tutti i dubbi sulla morte | dal fuoco al pc

(Di lunedì 2 agosto 2021) Il corpo diuniversitario di 23 anni ama originario di Marsala, Trapani, è stato rilo scorso venerdì carbonizzato in un’auto nelle campagne di San Giuliano Terme, provincia di. Sul caso dello, che risultava scomparso dallo scorso 24 luglio, sono diversi gli elementi al vaglio della procura che sta cercando di capire in primis se si è trattato diper suicidio o di omicidio.: suicidio o omicidio? Sul caso della...

Continuano le indagini sulla morte di, 23enne il cui corpo è stato ritrovato carbonizzato in un campo nei pressi di Pisa. Si attendono i risultati dell'autopsia sul corpo di, 23enne scomparso nei ...La pista dell'omicidio, col passare delle ore, prende piede nelle indagini sulla morte di, il 23enne studente universitario marsalese scomparso a Pisa sabato 24 luglio e il cui corpo è stato trovato carbonizzato. Come scrive Antonio Pizzo sul Giornale di Sicilia in ...Continuano le indagini sul caso dello studente di Ingegneria trovato carbonizzato nei pressi di San Giuliano Terme ...Dopo oltre una settimana indagini ancora non è chiaro come sia morto il 23enne siciliano, studente di ingegneria informatica a Pisa ...