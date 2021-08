Francesco Pantaleo: l’ipotesi della Procura sul caso dello studente trovato morto carbonizzato a Pisa (Di lunedì 2 agosto 2021) Spunta un’ipotesi nel giallo di Francesco Pantaleo, lo studente universitario di 23 anni il cui cadavere carbonizzato è stato ritrovato nelle campagne di Pisa il 25 luglio scorso, giorno successivo alla sua misteriosa scomparsa. Secondo quanto appena emerso, la Procura avrebbe imboccato una pista che sarebbe fulcro del fascicolo di indagine aperto sulla morte del giovane. Francesco Pantaleo: l’ipotesi sul caso dello studente morto a ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 2 agosto 2021) Spunta un’ipotesi nel giallo di, louniversitario di 23 anni il cui cadavereè stato rinelle campagne diil 25 luglio scorso, giorno successivo alla sua misteriosa scomparsa. Secondo quanto appena emerso, laavrebbe imboccato una pista che sarebbe fulcro del fascicolo di indagine aperto sulla morte del giovane.sula ...

