Francesco Pantaleo, la procura di Pisa indaga per istigazione al suicidio. Disposta l’autopsia (Di lunedì 2 agosto 2021) istigazione al suicidio. La procura di Pisa ipotizza questa ipotesi di reato nel fascicolo aperto sulla morte di Francesco Pantaleo, lo studente universitario di 23 anni, di Marsala (Trapani), trovato carbonizzato nelle campagne di Pisa il 25 luglio. Tra gli accertamenti tecnici, oltre all’autopsia, in programma martedì, sono previsti anche indagini specialistiche sul web e sui dispositivi elettronici del giovane. La procura affiderà a un consulente tecnico anche l’incarico di eseguire la copia forense dei dati contenuti nel pc portatile ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021)al. Ladiipotizza questa ipotesi di reato nel fascicolo aperto sulla morte di, lo studente universitario di 23 anni, di Marsala (Trapani), trovato carbonizzato nelle campagne diil 25 luglio. Tra gli accertamenti tecnici, oltre al, in programma martedì, sono previsti anche indagini specialistiche sul web e sui dispositivi elettronici del giovane. Laaffiderà a un consulente tecnico anche l’incarico di eseguire la copia forense dei dati contenuti nel pc portatile ...

