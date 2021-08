FOTO Vanessa Ferrari incontra Jacobs e Tamberi dopo la doppietta d’oro. Caricata per la finale olimpica (Di lunedì 2 agosto 2021) Vanessa Ferrari si sta preparando per disputare la finale al corpo libero delle Olimpiadi di Tokyo 2021. A colazione ha incontrato i due grandi erori italiani del giorno ovvero Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, freschi Campioni Olimpici di 100 metri e salto in alto. I due atleti hanno sicuramente caricato la ginnasta, che sogna di salire sull’agognato podio a cinque cerchi. Di seguito le FOTO scattate per l’occasione. FOTO Vanessa Ferrari CON MARCELL Jacobs E GIANMARCO ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021)si sta preparando per disputare laal corpo libero delle Olimpiadi di Tokyo 2021. A colazione hato i due grandi erori italiani del giorno ovvero Marcelle Gianmarco, freschi Campioni Olimpici di 100 metri e salto in alto. I due atleti hanno sicuramente caricato la ginnasta, che sogna di salire sull’agognato podio a cinque cerchi. Di seguito lescattate per l’occasione.CON MARCELLE GIANMARCO ...

