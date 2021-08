Fortnite sta per accogliere una nuova serie di concerti in-game di Ariana Grande

(Di lunedì 2 agosto 2021) Epic ha annunciato chesarà la prossima musicista che si teletrasporterà nel mondo virtuale diin unadia partire dalla prossima settimana.sarà protagonista di unadicome parte del "Rift Tour". I giocatori potranno accedere per vedere l'avatar digitale diesibirsi in cinque show distribuiti in giorni e orari diversi. Ecco il programma dell'evento: Leggi altro...

Advertising

invinciblehours : Ma quanto è figa 'sta versione fortnite di Ariana - saerandoukas : la skin di Ariana su fortnite ?? il mio portafoglio sta già Piangendo - daniel_fonzy : RT @fortnite_leakk: Scusate, Ariana sta arrivando! Fortnite presenta il Rift Tour con Ariana Grande che inizia il 7 agosto a 00:00 @fortn… - fortnite_leakk : Scusate, Ariana sta arrivando! Fortnite presenta il Rift Tour con Ariana Grande che inizia il 7 agosto a 00:00… - imjeca_ : ????ARIANA GRANDE STA ARRIVANDO! ???? #FortniteLeaks #twitchitalia #fortnite -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite sta

Intanto, il titolo firmato Epic Gamesper ospitare il Rift Tour, un evento musicale della ... Fin dal lancio, avvenuto circa quattro anni fa,è stato mosso da Unreal Engine 4 , ma sembra ...In ogni caso,a Electronic Arts e Velan Studios far valutazioni di questo tipo, mentre a noi ... stile "tempesta" di giochi battle royale come. Qualcosa di particolarmente interessante ...In questo momento Halo Infinite si trova in beta tecnica pre-lancio, dove gli sviluppatori di 343 Industries raccolgono quanti più dati possibili, per capire come migliorare il comparto multiplayer de ...Altra novità in arrivo su Fortnite. Una nuova skin di un supereroe amatissimo sarà presto disponibile per tutti ...