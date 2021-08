"Forse istigazione al suicidio": l'ipotesi della procura sulla morte di Pantaleo (Di lunedì 2 agosto 2021) La procura di Pisa ipotizza il reato di istigazione al suicidio nel fascicolo aperto sulla morte di Francesco Pantaleo, lo studente universitario di 23 anni, di Marsala (Trapani), trovato carbonizzato nelle campagne di Pisa il 25 luglio. Tra gli accertamenti tecnici, oltre all’autopsia, in programma domani, vengono incaricate anche indagini specialistiche sul web e sui dispositivi elettronici in possesso del 23enne. Domani la procura affiderà a un consulente tecnico anche l’incarico di eseguire la copia forense dei dati contenuti nel pc portatile (dal quale Francesco ha ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 agosto 2021) Ladi Pisa ipotizza il reato dialnel fascicolo apertodi Francesco, lo studente universitario di 23 anni, di Marsala (Trapani), trovato carbonizzato nelle campagne di Pisa il 25 luglio. Tra gli accertamenti tecnici, oltre all’autopsia, in programma domani, vengono incaricate anche indagini specialistiche sul web e sui dispositivi elettronici in possesso del 23enne. Domani laaffiderà a un consulente tecnico anche l’incarico di eseguire la copia forense dei dati contenuti nel pc portatile (dal quale Francesco ha ...

serenel14278447 : RT @HuffPostItalia: 'Forse istigazione al suicidio': l'ipotesi della procura sulla morte di Pantaleo - HuffPostItalia : 'Forse istigazione al suicidio': l'ipotesi della procura sulla morte di Pantaleo - pameneghetti : @MaxGramel @Corriere Gentile sig. Gramellini, forse le è sfuggito che la procura di Mantova sta indagando per istig… - ALaudadio : @PoliticaPerJedi Sotto la sua foto con la pistola volevo twittare: 'Un po' più su, Barillari, e fai un favore all'u… - balder1965 : @fattoquotidiano @stanzaselvaggia A Lucarelli ti do una notizia indagano per istigazione al suicidio, forse leggera… -