Fondi anche agli ex ospedali. Il comitato spera: 'Dopo 40 anni adesso si inverte la rotta' (Di lunedì 2 agosto 2021) SASSOCORVARO - 'Si rafforzano le nostre speranze sulla possibilità che si inizi a invertire la rotta. Siamo solo agli inizi ma le notizie che giungono sembrano del tutto diverse da quelle che abbiamo ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 2 agosto 2021) SASSOCORVARO - 'Si rafforzano le nostrenze sulla possibilità che si inizi a invertire la. Siamo soloinizi ma le notizie che giungono sembrano del tutto diverse da quelle che abbiamo ...

Advertising

insopportabile : Tre comuni colpiti (Cuglieri, Tresnuraghes e Santu Lussurgiu) informano sulle loro esigenze. Una prima raccolta fon… - Mov5Stelle : Il piano #RigeneraItalia tocca anche Torino, grazie alla misura “Futuro in Comune”. Nel capoluogo piemontese i fond… - laura_ceruti : RT @cugusi1952: Io vorrei fare una proposta, perché non si abolisce il RdC si potenzia il REI e si mettono fondi consistenti per le scuole… - PinascoDanilo : RT @cugusi1952: Io vorrei fare una proposta, perché non si abolisce il RdC si potenzia il REI e si mettono fondi consistenti per le scuole… - riccardo_ric : RT @mazzettam: Per seguire i proprio sogni ai due giovani è servito un sostegno costante da parte di famiglie e istituzioni, anche e soprat… -