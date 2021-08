Fiorentina | ecco Nico Gonzalez | l’argentino è sbarcato in Italia – FOTO

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 2 agosto 2021) Laaccoglie il suo nuovo giocatore. L’attaccante è arrivato oggi in città per svolgere le visite medicheha ufficialmente dato inizio alla sua avventurana., che ha preso parte all’ultima vittoriosa Copa America con la sua Nazionale, èoggi in quel di Firenze per sottoporsi alle visite mediche del caso prima di iniziare la sua stagione con la, mettendosi a disposizione di mister Vincenzono. E’ stato lo stesso club viola, tramite i propri canali ufficiali, a documentare ...