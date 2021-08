(Di lunedì 2 agosto 2021) FIRENZE - Nico, neo acquisto 23enne della, èin città per iniziare la sua nuova avventura in maglia viola dopo le ferie post vittoria in Copa America con la sua ...

Advertising

sportli26181512 : Fiorentina, ecco Gonzalez: 'Sono arrivato': Il giocatore si è presentato così, sul suo profilo Twitter, nel giorno… - Cucciolina96251 : RT @Fiorentinanews: Nuove maglie ufficiali della #Fiorentina: La presentazione può slittare. Ecco il motivo - Fiorentinanews : Nuove maglie ufficiali della #Fiorentina: La presentazione può slittare. Ecco il motivo - Fiorentinanews : Ecco a voi #Gonzalez: Il grande acquisto della #Fiorentina chiamato a sette giorni in solitario. Il ruolo important… - Fantacalcio : Fiorentina, Milenkovic ai saluti: ecco il sostituto -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina ecco

FIRENZE - Nico Gonzalez , neo acquisto 23enne della, è arrivato in città per iniziare la sua nuova avventura in maglia viola dopo le ferie post vittoria in Copa America con la sua Argentina . Il giocatore ha avuto modo di salutare già i ...... acquistato dallaper 27 milioni (bonus compresi) dallo Stoccarda . Fresco campione ...le immagini dei primi momenti fiorentini dell'ex Stoccarda, arrivato in Italia poco dopo le 11.30.Simy è pronto a dire addio al Crotone nelle prossime settimane di calciomercato per tornare in Serie A: sull’attaccante nigeriano nelle ultime ore è tornato fortissimo l’interesse della Fiorentina. Si ...Nicolas Gonzalez è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la maglia viola. E' atterrato questa mattina a Firenze, il nuovo acquisto del club gigliato, Nicolas Gonzalez. L'esterno, dopo le vacan ...